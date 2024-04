Exmilitar experto en inteligencia destapa cuáles son los objetivos de Maduro en Colombia. “Ellos están acá”

No obstante, Castillo manifestó desconocer si existe o no una ‘convivencia’ entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la inteligencia del régimen de Maduro.

“No lo sé, pero para mí la estrategia es no hacer. No hacer (el Gobierno Petro) lo que le ordena la Constitución, que es proteger la seguridad y defensa nacional. Y la seguridad y defensa nacional está dada a que no haya aquí agentes externos del régimen de Venezuela, a que no utilicen las megabandas para tratar hacer franquicias y controlar población, personas o medios físicos (...). Lo que tiene el régimen de Maduro es dinero para hacer inteligencia porque eso le genera la protección del régimen”, destacó Castillo en Vicky en Semana.