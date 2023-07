¿Habrá medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vásquez tras su captura?: En SEMANA explican los penalistas

Del “yo no lo crié” del presidente Petro sobre su hijo Nicolás Petro al “ya casi no hablamos”, de Juan Fernando Petro sobre su hermano

En primera instancia, el abogado Fabio Humar precisó que su lectura se limita a hipótesis y conjeturas en la medida que no conoce el expediente del caso . No obstante, se atrevió a señalar que Day Vásquez fue capturada “para generar algún tipo de presión para que rápidamente alcance un principio de oportunidad” . De hecho, comentó que -de ser así- le parece una práctica indebida por parte de la Fiscalía.

A su turno, el penalista Francisco Bernate coincidió con la visión de su colega y anotó otra hipótesis basándose en que Day Vásquez no había salido del país y ya había comparecido ante las autoridades competentes.

“Eso da cuenta de que si se le hubiera citado, seguramente habría ido. Pero -y esa es mi intuición, una conjetura-, quizá algo cambió. Quizá pudo suceder algo que precipitara esta situación, por ejemplo: no volvió a las citaciones, no estaba diciendo toda la verdad o estaba diciendo mentiras (...). Estoy seguro de que algo así sucedió porque, de lo contrario, un correo electrónico era suficiente para que compareciera las diligencias ”, explicó Bernate.

“Quisiera ver que la Fiscalía abandone la mala práctica de pedir medidas de aseguramiento, especialmente las que limitan duramente la libertad, como es la medida de aseguramiento intramural. El Código de Procedimiento Penal trae un abanico de medidas de aseguramiento que también pueden satisfacer los fines del proceso, pero que no son tan severas como esa (...). Me temo que, en este caso, la Fiscalía va a tomar una medida de aseguramiento severa o muy severa, una intramural o la detención domiciliaria, porque no de otra manera se podría explicar una captura como la que se hizo”, manifestó Humar.