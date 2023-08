“Hace falta como una torre de control en el Gobierno nacional”: exministro José Manuel Restrepo lanzó dardo al presidente Petro

“Le voy a poner un ejemplo. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se demoró en reemplazarse casi siete meses; el Invima, todavía no tenemos director en propiedad. Y son sectores claves para la dinámica empresarial y de crecimiento en un país. Y tanta rotación, tampoco ayuda ”, aseveró en Vicky en Semana.

“Como una capacidad de gerencia general que le haga un seguimiento permanente, semana a semana; y que haga un seguimiento y decir: ‘bueno ministro, esta semana usted no avanzó en ejecución qué es lo que está pasando. Y que el ministro haga lo mismo con los directores de los departamentos. Me parece que hay que garantizar que esa torre de control funcione y que cada ministro tenga su propia torre de control de seguimiento a la ejecución. Yo no creo que eso exista tan efectivamente como debería existir”, señaló.