“La movilización popular parece ser que es el refugio que tiene el presidente Petro porque acá hay sectores que no respetan”

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca avalado por el Pacto Histórico, habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo en el marco del debate que sostuvo con varios congresistas por cuenta de la “ruptura institucional” que mencionó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X y que desató un gran debate nacional.

De acuerdo con Ocampo, el presidente Gustavo Petro “está preocupado” y por eso insta a la movilización popular. A su modo de ver, es evidente que desde que el mandatario asumió, el 7 de agosto de 2022, su gobierno ha sido objeto de todo tipo de “saboteos”.

“La movilización popular es un derecho de la ciudadanía y parece ser que es el refugio que tiene el presidente Petro porque acá hay sectores de la política que no respetan la figura presidencial, no respetan quién ganó las elecciones y que espera torpedar. Aquí hay personas molestas porque este Gobierno piensa en los pobres. Entonces, el presidente llama a la movilización popular para que vea que está pasando”, aseguró el congresista.

“He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República”, señaló el jefe de Estado cuando desató la controversia nacional.

“Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, politicos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero” agregó el jefe de Estado.

Sobre el particular, Ocampo señaló: “aquí tenemos una procuradura que es fanática de un partido político y un fiscal que parece más un senador, en alusión al rol que ha desempeñado Margarita Cabello Blanco al frente del Ministerio Público y Francisco Barbosa como jefe del ente acusador. En lugar de estar diciendo chismes y mentiras, que ataquen al presidente con verdades, no con supuestos. Tiene que haber un momento en que la oposición, fuera de la mentira, puede reconocer la realidad del país. Este país es de los colombianos y no de cuatro políticos que se quieran lucrar de él”.

“No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias “el ñeñe” que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias “el ñeñe” la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas. Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, agregó el presidente Petro en el momento en que desató la tormenta política.