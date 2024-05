Le reclaman en vivo a Petro hacer “oídos sordos” y “refugiarse en esa excusa” de culpar al Banco de la República de la crisis

Pese a que la economía colombiana no llegó al uno por ciento de crecimiento, el presidente Gustavo Petro lo destacó. “Estamos triunfando, sin cantar victoria, porque lo que creció fue agricultura con pesca y silvicultura, pero solo en los productos del sector agricultura creció 9,3 %. ¿Cuándo había crecido 9,3 % la agricultura en Colombia?”.

Refiriéndose al consolidado del crecimiento del PIB, el mandatario señaló que el informe del Dane muestra “cómo sale un modelo que comenzó a extinguirse desde el segundo semestre de 2022, y comienza a aparecer un nuevo modelo económico basado en la producción, no en la extracción. Algunos lo defienden, nosotros propusimos cambiarlo, obviamente casi llegamos a cero de este modelo económico (extractivismo)”, afirmó.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), fue enfático en decir que el crecimiento de la economía colombiana, equivalente al 0,7 % durante el primer trimestre de 2024, es una cifra que realmente no es buena. “ Lo cierto es que es el cuatro trimestre en el cual estamos hablando de cifras que están alrededor del 0,5 % , un poco por arriba, un poco por debajo. Realmente se nos está estabilizando la economía (...) vamos a terminar produciendo más pobreza, mucho menos empleo, mucho menos capacidad de producción, mucho menos capacidad de tener un aparato productivo que nos permita diversificar nuestras exportaciones”, dijo.

“Nada nos indica que las cosas vayan a cambiar fundamentalmente, lo cual preocupa aún más”, agregó, al considerar normal que el presidente Petro quiera mostrar en público como si todo estuviera bien, pero manifestar su preocupación porque el mandatario se crea internamente sus verdades y no acepte que hay una crisis económica.

En un mensaje publicado en X, el presidente Petro ya no fue tan optimista y señaló al Banco de la República. “Es cierto que gracias a la acción gubernamental no solo se ha impedido que entremos en recesión, sino que estamos impulsando al sector privado a salir de los números negativos. Pero se equivocan cuando dicen que el sector privado entró en números negativos por la reforma tributaria. Esta fue ya destruida por sentencia constitucional. Hay que decirle la verdad a la población. Los números rojos del sector privado se establecen por la caída en construcción de vivienda que arrastra los productos industriales para construcción y se le agrega la caída de ventas de carros en el comercio. ¿Qué produce que no se demanden viviendas y carros? Lo que produce la caída de la demanda de vivienda y carros es la subida de la tasa de interés real dictaminada por el Banco de la República. Mientras la tasa de interés estrangula la economía colombiana, la acción anticíclica de mi gobierno la hace reflotar”.