¿Liberar al padre de Luis Díaz retoma sin consecuencias la negociación del Gobierno con el ELN? El debate

“Yo nunca he creído en la voluntad de paz del ELN. Yo creo que la salida negociada de los conflictos es una salida viable -y quizá la mejor de todas-. Hemos visto que por vía de la guerra no se ha derrotado a las Farc, no se han derrotado a los paramilitares y no ha sido capaz el Estado, ni gobernando la derecha ni la izquierda, de derrotar ese tipo de guerrillas financiadas por el combustible del narcotráfico”, opinó el representante Duvalier Sánchez.