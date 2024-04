¿Los disturbios en la Universidad Nacional obedecen a que el nuevo rector no es petrista? El designado José Ismael Peña responde sin tapujos

“Yo no puedo asegurar eso, lo único que puedo decir es que tengo una propuesta que entre otras cosas es a fin a otros planes del Gobierno. La Universidad Nacional tiene 157 años y siempre ha diseñado sus planes de desarrollo acordes con los planes nacionales de desarrollo. Es decir que, independiente del grupo, partido político que esté en el Gobierno, la universidad tiene un papel muy importante en el cumplimiento de ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo no puedo asegurar si soy o no el candidato del Gobierno”, dijo Peña, al ser consultado sobre si todas las críticas y/o desmanes por su designación tenían qué ver porque no era a fin al Gobierno Petro.