“Máximo en ocho días”: advierten inminente racionamiento de energía en Colombia si no llueve

“ Estamos dependiendo de los embalses que son los que alimentan, son los que sirven a las hidroeléctricas para generar energía (...) en Colombia, de los 24 embalses con los que contamos, solo uno de ellos tiene una capacidad de regulación de más de un año, que es el de El Peñol. De resto, los demás, tienen una capacidad de regulación que no supera los cuatro meses. Esto quiere decir que si pasamos cuatro meses con una falta de lluvias como la que tenemos en este momento, ya los niveles de los embalses se sitúan en niveles críticos”, agregó.

“Hoy en día, a esta hora en que estamos hablando, ya no dependemos desafortunadamente de las decisiones de Gobierno, sino que estamos expuestos al capricho de la naturaleza. De no llover y llover copiosamente en estos próximos días, el nivel de los embalses va a continuar cayendo y sería inevitable que máximo en ocho días, el país estaría afrontando un racionamiento en la prestación del servicio de energía eléctrica ”, advirtió Acosta en Vicky en Semana.

“Temas fundamentales, porque podemos obviamente buscar alternativas para que el usuario final, en el pago de su recibo de energía eléctrica, pues ojalá que no sienta ese cambio importante que se está dando, no por condiciones políticas, es por condiciones climáticas al final (...) Hasta el momento, hoy, y con este sol interesante en el que estoy acá, pues es posible que el racionamiento sea una opción, puede darse, sin duda, pero no es la condición que esperemos que nos resulte””, manifestó el director de la Creg.