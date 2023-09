Miguel Uribe, temeroso, denuncia plan del presidente Petro para incidir en elecciones en Bogotá y que gane Gustavo Bolívar

Pese a que cree que los ciudadanos no lo quieren como alcalde, el líder de la oposición no ocultó su preocupación y manifestó que está seguro de que el Gobierno nacional buscará por todos los medios posibles poner al libretista en el Palacio de Liévano, pues este es fundamental dentro de su andamiaje.

Luego, sentenció: “Puede que la opinión pública no quiera a Bolívar, pero puede suceder que la injerencia del Gobierno Nacional genere un riesgo. Sí no se da esta alianza, podría pasar eso. Yo creo que lo mejor para Bogotá es que queden dos candidatos que no tengan nada que ver con el Gobierno. Solo dejando al candidato por fuera de la segunda vuelta, podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado”.