“No puede ser que ahora todo lo que diga Salvatore Mancuso, después de 16 años de que no lo había dicho, se convierta en una verdad absoluta”

“Ahora -el presidente Petro- lo trae bajo la figura de gestor de paz. Es decir, Mancuso hoy entra a la cárcel La Picota, pero en cuestión de días, ante los jueces de Justicia y Paz, bajo la figura y el beneplácito del Gobierno nacional, estará en las calles y regiones de Colombia. ¿Qué empezará a decir? No puede ser que ahora todo lo que diga Mancuso después de 16 años de que no lo había dicho, se convierta en una verdad absoluta e irrefutable en Colombia. Porque no lo va a decir ante tribunales, diligencias judiciales, donde se pueda confrontar; y eso se convertirá entonces en un instrumento del Gobierno nacional y de la Justicia Especial de Paz para utilizarlo en los términos en como hoy se está utilizando”, destacó el congresista.