Penchy Castro revela conversación inédita con Omar Geles, en pleno concierto de Silvestre Dangond: ¿presagio?

Consternación en el mundo vallenato tras la muerte del famoso cantautor Omar Geles, luego de padecer problemas cardiacos en momentos en que jugaba tenis en Valledupar. Aunque al artista lo alcanzaron a trasladar a la Clínica Erasmo, los médicos de turno no lograron salvarle la vida.

En Vicky en Semana, el cantante Penchy Castro reveló detalles de una conversación inédita que sostuvo con Geles el pasado sábado, en el concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín.

“Tuvimos la oportunidad de compartir con él el sábado y hablamos de la enfermedad. Yo le pregunté mucho y le dije...porque yo soy honesto; yo a Omar no lo vi como era él. Estaba un poquito como cabizbajito, se notaba como cansado. Por eso yo le pregunté y me dijo: ‘no, yo tuve una descompensación, se me bajó un poquito el azúcar’ y yo le dije ‘vamos al médico compadre, yo tengo un médico aquí que es muy bueno, sería bueno que fuéramos’. Pero bueno, nos metimos en el concierto ese día y de ahí nos montamos todos a la tarima y luego todo mundo se fue para el hotel, en el caso mío para el apartamento”, contó Penchy Castro.

Cantante vallenato también recordó que ese sábado, 18 de mayo, Geles se estaba tomando “un traguito”, pero aún así su estado de ánimo y su semblante, no era el mismo.

Omar Geles falleció a sus 57 años | Foto: Instagram @omargeles

“El hombre que nosotros conocemos; el que habla, el que friega, el que se para, el que canta y que está con uno, no, ese día no lo vi. Por eso le preguntamos, ese día estaba mi esposa ahí, y ella le preguntó qué había pasado en Estados Unidos (...) y le dije ‘ey compadre, yo tengo un médico’; pero todo quedó ahí. Pero el Omar Geles que yo conocía, no estaba ese día”, agregó en Vicky en Semana el cantante vallenato.

A propósito, Castro dijo que ese sábado, cuando Geles se dispuso a cantar en medio del homenaje a Silvestre Dangond, él empezó entonando la canción despacio. “O de pronto se estaba cuidando, porque a él le mandaron reposo. Hay muchas cosas que hoy en día yo me pregunto”, destacó.

En línea con lo anterior, Rafa Pérez, también invitado en Vicky en Semana, recordó que ese mismo sábado ambos fueron a almorzar pero, que finalmente, Geles decidió no ingerir alimentos. “Él no almorzó ese día. Dijo ‘ me siento mal’. Y el almuerzo me lo dio a mí”, manifestó.

Omar Geles disfrutó de su último concierto al lado de Silvestre. | Foto: Captura de video

Validando lo dicho por Penchy Castro, el también cantante vallenato, Churo Díaz, dijo que él también notó el pasado sábado que, efectivamente, Geles empezó a cantar despacio, “como con nervios”.

“Le vi la manos que las tenía temblorosas. Él me estaba mostrando una canción con el celular al oído y las manos le estaban temblando. Yo le pregunté que qué era y él me dijo que ‘no, debe ser cansancio’.

Vale mencionar que el pasado 27 de abril, Omar Geles sufrió un desmayo en Miami, Estados Unidos, debiendo ser trasladado de urgencia a una clínica en la que le sacaron unos exámenes médicos y le mandaron reposo.

Después de la atención médica, fue dado de alta y regresó a Colombia. En ese momento se conoció que el cantautor tenía problemas de hipertensión.