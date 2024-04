Petro “no demora” en tirar una “cortina de humo” para tapar todo el dinero que se gastó en su campaña

Ante la controversia que se ha generado en el país en torno a este tema, Juan Espinal, Representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y aseguró que el presidente no demora en sacar una nueva “cortina de humo” para desviar la atención.

Espinal también enumeró al aire las presuntas irregularidades que se registraron en medio de las campaña, entre las que destacó los aportes entregados por Fecode y por otro grupo sindical petrolero (la USO), así como los vuelos no reportados en las cuentas.

Frente a la posible formulación de cargos que presentará el Consejo Nacional Electoral, Roa prefirió no ahondar en ese tema y manifestó que su equipo legal le recomendó no referirse con respecto a a este, en particular por la reserva que se maneja. La sala plena será la que defina que pasará en los próximos días.