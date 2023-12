“¿Por qué no subimos el salario mínimo al 50 por ciento a ver qué pasa?”

“Lamentamos profundamente la decisión que ha tomado Fenalco, que siempre ha estado criticando, pero, sobre todo, descalificando esta reforma. Podemos entender que el doctor Cabal no tenga interés en que esta reforma se dé. Sabemos que él está muy cómodo con la precarización que tiene, en particular el sector que lidera” , dijo la ministra Gloria Inés Ramírez.

De acuerdo con Cabal, si se aceptara la propuesta de los sindicatos, representando a los trabajadores, en el sentido de que el alza salarial sea del 18 %, sobre el papel implicaría que aumentaría un 25 % para las empresas el aumento de pago de nómina, situación que podría derivar en que dichas empresas no generen muchos empleos para no incurrir en más gastos. Ese punto, recordó, se debe acordar en la reforma laboral, no imponerlo, como pretende el Gobierno, sin el punto de vista de los gremios.