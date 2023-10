Protesta social en Colombia: ¿qué cambiará con el marco regulatorio?

Otros artículos incluidos en el proyecto de ley abordan la protección de los medios de comunicación en las protestas para que los periodistas no sean objeto de ataques, bien sea de parte de manifestantes o de autoridades.

A su turno, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, indicó que aún resta conocer el texto del proyecto de ley para poder discutirlo a fondo. No obstante, compartió algunas opiniones con base en la experiencia que ha tenido el país con las protestas.

Cadavid coincidió en que la protesta pacífica debe ser protegida constitucional y legalmente, sin embargo, aclaró que no ocurre lo mismo para aquellas manifestaciones públicas que se encaminen hacia la violencia.

En esa línea, el representante citó la toma de miembros de la minga indígena a las instalaciones del edificio SEMANA : “a mí no me pueden decir que una irrupción de esas, una invasión, una destrucción de los bienes privados, puede entenderse como una expresión legítima en este país”.

“Esta ley no entra a regular la primera línea”

“ Esta ley no suspende ni el Código Penal ni las competencias de la Fiscalía ni le dice a la Policía que no actúe si hay actos de violencia en una protesta. Es decir, aquí lo que se está haciendo es regular el derecho de la protesta pacífica” , señaló el representante Uribe en el espacio de V icky en Semana.

“El derecho a la protesta no puede convertirse en el derecho a la violencia”

A propósito de la primera línea, el representante Hernán Cadavid recalcó que estas personas no están privadas de la libertad “por gritar arengas en las calles del país”. ”Si los privaron de la libertad, con información de inteligencia, la Fiscalía los acusó y un juez en muchos casos los condenó, es porque evidentemente estaban en el marco de actuaciones delictivas ”, dijo.

“Aquí el derecho a la protesta no puede convertirse en el derecho a la violencia, y en eso lo vamos a tener que cuidar, no solamente en la discusión del proyecto de ley que vamos a conocer, sino en muchos hechos donde no hay ni siquiera necesidad de discutir proyecto de ley”, concluyó el representante Cadavid en el espacio de Vicky en Semana.