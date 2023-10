Urgente: fiscal Francisco Barbosa denuncia campaña de desprestigio contra vicefiscal Martha Mancera; señala al Gobierno Petro, “me la quieren volver mafiosa”

En tal sentido, el fiscal general de la Nación resaltó la labor que ha venido haciendo la vicefiscal Mancera en la Fiscalía. “Esta es una persona que se convirtió en una compañera de viajes, de batallas, de trabajo en la entidad. Y hombre, mal uno haría en no advertir lo que quieren hacer, y mal haría uno también en dejar la Fiscalía en manos de cualquier persona que no represente la filosofía que se ha tenido por parte nuestra,, que es la filosofía de los resultados, la calle y los territorios y que seguiremos defendiendo”, destacó Babosa en Vicky en Semana.

“A La Corte Suprema de Justicia no se le puede presionar, que la Corte tenga los tiempos que tiene que tener y pues la vicefiscal Mancera pues estará 15 día, un mes, lo que tenga que estar, pero ella no se va a ir por la puerta de atrás de la Fiscalía. Y menos, yo sabiendo todo lo que ella le ha dado al país y todo lo que ella ha significado como compañera mía en esta tarea durante cuatro años”, señaló.

“No vamos a permitir que se monte toda una estrategia de desprestigio, volviéndome narcotraficante, mafiosa a la vicefiscal, para rápidamente decir ‘acabamos a Barbosa, a la Fiscalía y a Mancera y ahora sí vamos a refundar el planeta con nuevas instituciones y gente maravillosa, porque es que la gente que estaba no servía. La doctora Mancera no llegó conmigo, la doctora Mancera está en la Fiscalía desde hace 30 años ”, agregó Barbosa.

“Ella no va ser dirigible, no va a ser usable, no va a ser fungible; no hace caso, a ella no le pueden ofrecer. A ella le ofrecen una embajada o consulado y ella no necesita eso”, insistió el fiscal Barbosa.