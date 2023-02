“El mayor riesgo del huevo es no comerlo”, Carlos Jaramillo habla sobre este alimento

Son muchas las personas que creen que el huevo es malo para la salud, principalmente por su aporte de colesterol. Sin embargo, esta creencia evita que disfruten de los múltiples beneficios que aporta este alimento. El doctor Carlos Jaramillo explica más en este episodio de Educando ConCiencia, en colaboración con Comfama.

Colina: ¿qué es y cuál es su importancia?

Uno de los argumentos que Jaramillo menciona en este video es que el huevo es una gran fuente de colina, pero, ¿qué es y por qué se debería consumir diariamente?

El Journal of the American College of Nutrition define a la colina como un nutriente esencial para el funcionamiento de las células. Su consumo tiene efecto directo en la sinapsis neuronal (comunicación entre las neuronas) y en el transporte o metabolismo de los lípidos. Esto significa que ayuda al cuidado del sistema nervioso, mejora la memoria y ayuda al desarrollo cerebral -por esto es un ingrediente que siempre se incluye en las fórmulas de leche para bebés-.

A pesar de que hoy en día se pueden encontrar en el mercado opciones sintéticas de este nutriente, investigadores de la Wageningen University han demostrado que estas no se absorben de la misma manera que la colina natural, es decir que no tienen la misma eficacia a la hora de prevenir enfermedades del sistema nervioso y cognitivo.

Según el Instituto de Estudios del Huevo, 100 gramos de huevo (aproximadamente dos unidades) pueden aportar hasta 250 miligramos de colina. Esto hace que su consumo durante todas las etapas de crecimiento, pero especialmente en la época de la infancia, reduzca el riesgo de un deterioro cognitivo prematuro.

Adicionalmente, comer un solo huevo aporta seis gramos de proteína y nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E. Además es una muy buena fuente de calcio, selenio y yodo, por lo que puede ayudar a mantener una buena salud del cerebro, del corazón y de los ojos.

Para seguir conectando con su salud siga los consejos del Dr. Jaramillo en Educando ConCiencia, un programa de video educativo, en Semana Play.

El experto de Educando ConCiencia

Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro anti estrés (2020) y COMO (2021).

Siga aprendiendo a reconectar con su salud con el doctor Carlos Jaramillo en su programa Educando ConCiencia.