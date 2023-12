Mitos sobre la reducción de la grasa localizada

En un nuevo episodio de Educando ConCiencia, con colaboración de Comfama, el médico funcional Carlos Jaramillo explica que perder área en una grasa localizada, comúnmente el abdomen, no es posible sin que otras partes del cuerpo también reduzcan su tamaño o volumen. Por eso, plantea que así como la grasa no es un problema, sino una consecuencia, es necesario lograr un conjunto de buenos hábitos para mejorar el estado externo e interno del organismo.

“Comunmente se cree que con métodos como masajes, máquinas, ultrasonidos e inyecciones se puede perder peso en una sola parte del cuerpo, pero esto es una falacia. Lo único que existe para reducir la grasa localizada en el abdomen es una liposucción, pero ni con ejercicios ni con ayudas externas la reducción se verá solo en una parte”, explicó Jaramillo.

Una de las causas por las que el exceso de grasa localizada ahora es tan común se debe a que el ser humano no para de comer y no quema la misma cantidad de energía que consume a través de alimentos y bebidas. El especialista explicó que si bien los antepasados comían de más para continuar con sus actividades en épocas de invierno y a la vez tener un buen rendimiento físico, ahora el exceso de glucosa ingerido no se controla igual.

“El problema no es la grasa, la grasa es solo una consecuencia. Si uno tiene buena alimentación, hace ejercicio, duerme bien y maneja el estrés va a generar resultados que conducen a que el cuerpo pierda la necesidad de acumular grasa”, explicó Jaramillo.

El experto sugirió evitar dietas, ejercicios o la adquisición de dispositivos que prometan reducir la grasa en una sola zona del cuerpo, ya que la ciencia ha comprobado que no existen soluciones mágicas e inmediatas para contrarrestar esta condición más allá de las cirugías plásticas.

El experto de Educando ConCiencia

Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro antiestrés (2020) y COMO (2021).