¿Subir las defensas o entrenar el sistema inmunológico? el Dr. Carlos Jaramillo responde

En este episodio de Educando ConCiencia, el doctor Carlos Jaramillo comparte los alimentos y hábitos que ayudan a que las defensas del cuerpo siempre estén preparadas para combatir enfermedades o infecciones. Conéctese a este video y descubra cómo reconectarse con su salud a través de los hábitos y la nutrición.

¿Cómo funciona el sistema inmunológico?

Este sistema es el encargado de defender al organismo de cualquier antígeno que pueda causar daño, como gérmenes, bacterias, virus, sustancias externas e incluso células dañadas. Las partes que conforman al sistema inmunológico son la piel, las membranas mucosas, los glóbulos blancos y el sistema linfático.

La respuesta inmune es la función principal del sistema. Una vez se detecta un antígeno entrando al organismo, se activa la producción de anticuerpos que se desplazan por el torrente sanguíneo, usando los glóbulos blancos como medio. Además, el sistema inmunológico guarda la información del antígeno y así está más preparado por si vuelve a atacar.

Cuando el sistema inmune no trabaja adecuadamente puede causar dos situaciones: se activa aunque no haya ningún antígeno o no se activa aunque haya uno. Estas son conocidas respectivamente como enfermedades autoinmunes y enfermedades de inmunodeficiencia. Aunque estas pueden ser resultado de un problema genético, también se pueden dar debido a una mala alimentación que carece de antioxidantes, probióticos y otros nutrientes esenciales.

Educando ConCiencia con el doctor Carlos Jaramillo

El doctor Carlos Jaramillo ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro anti estrés (2020) y COMO (2021).

