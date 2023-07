“Si seguimos actuando igual, no lograremos frenar el cambio climático”: Ian de Cruz

Ian de Cruz: Por dos razones. Por los retos que deberán enfrentar en el futuro, si no los tienen en cuenta ahora, y porlas oportunidades que abren los ODS. Si seguimos actuando de la misma manera, no lograremos frenar el cambio climático y el 1 por ciento de la población seguirá quedándose con más del 75 por ciento de la riqueza. Eso es insostenible. Debemos crear sistemas más equitativos, que tengan en cuenta el clima, la naturaleza y las personas. Para ello, las comunidades y los emprendedores serán actores clave, que ayuden a generar riqueza para beneficiar a la gente. Hoy, los países invierten alrededor de 1,6 trillones de dólares anualmente para cumplir con los ODS. Sin embargo, se necesitan 4,3 trillones más, que deberían venir del sector privado. Por ello, si hacemos las cosas bien, allí debería haber oportunidades de inversión y desarrollo de negocios.

I. D. C.: Los países se comprometieron con objetivos claros de acción climática y desarrollo sostenible hasta 2030 y 2050. Estos se reflejan en sus respectivos planes nacionales de desarrollo. Ahora les toca a los empresarios convertirlos en el núcleo de su estrategia empresarial y de inversión, y dejar de verlos como tareas gubernamentales, posibilidades de exención de impuestos o proyectos para fundaciones. Eso implica cambiar de modelos de negocio.

I. D. C.: Los emprendimientos tienen características clave para enfrentar los retos ambientales y sociales del planeta. Por ejemplo, su velocidad e innovación. Suelen tener alrededor de 6 o 12 meses para abrirse espacio en el mundo y conseguir flujo de caja o dejan de existir. Las grandes compañías, en cambio, no sienten la necesidad de arriesgarse a plantear nuevas propuestas de negocio porque la actual les genera buenos ingresos. Por ejemplo, en 2000, Netflix necesitaba 50 millones de dólares, y le propuso a Blockbuster unirse y mejorar el negocio de alquiler de películas con una plataforma de streaming. Blockbuster rechazó la idea. Hoy, Netflix vale alrededor de 200 billones de dólares.

El mundo necesita que los empresarios se pregunten si su negocio se ajusta a los objetivos de acción climática y desarrollo sostenible; de lo contrario, les toca cambiarlo ya, no en dos años. Las empresas colombianas tienen hoy la oportunidad de buscar los próximos Netflix y transformarse. Ahora, esos emprendimientos, además de ser una gran idea de negocio, deben estar alineados con los ODS.

I. D. C.: La magnitud del reto social y ambiental hace necesaria una colaboración entre los gobiernos, las empresas, los inversionistas, los emprendedores y las comunidades. Desde el Instituto de Recursos Mundiales estamos trabajando en una iniciativa de impacto regional con 34 países africanos para reforestar 130 millones de hectáreas para 2030. Trabajamos desde lo local con empresas y comunidades para desarrollar modelos de negocio y mercados ecológicos que conviertan la reforestación en una nueva fuente de negocio, innovación y desarrollo sostenible. Colombia tiene la oportunidad de emprender proyectos similares desde lo local y lo regional con los países de la Alianza del Pacífico o la cuenca del Amazonas.

I. D. C.: El principal reto es pensarse hacia adentro, ahí es donde están las oportunidades: en voltear a mirar emprendimientos nacionales como el Digital Food Rescue Ecosystem, una plataforma que automatiza el proceso de rescate de alimentos, ayudando a reducir el desperdicio de comida y el hambre; Seos Energy, la primera fintech especializada en financiación y asesoría de instalación de energía solar en hogares y pequeñas empresas, y ZhanaSolutions, un emprendimiento cuya tecnología mejora el tratamiento de aguas gestionando los residuos grasos de las cocinas industriales. Además, Colombia cuenta con actores clave como Innpulsa, ProColombia, Bancoldex, Invest in Bogotá o la Andi y tiene un sector empresarial fuerte para seguir desarrollando ecosistemas que generen más emprendimientos con propósito.

I. D. C.: Canalizar y juntar fondos ajustados a las distintas fases de crecimiento de los emprendimientos, así los emprendedores no perderán tiempo yendo de un sitio a otro buscando financiación. También se requieren empresas interesadas en unir lo mejor de los dos mundos y ayudar a los emprendimientos a crecer lo más rápidamente posible, y, por último, cambios en las regulaciones para promover el desarrollo de emprendimientos con propósito social y ambiental. En dos meses el mundo va a venir a preguntarle a Colombia qué está haciendo y qué necesita. Del 4 al 6 de septiembre próximos se realizará en Cartagena la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial. No pueden perder esa oportunidad.