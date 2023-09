5G, chips propios: Huawei se destapa y responde al asombro del mundo

Si no fuera por una red tan capaz, tan rápida con una latencia tan baja como el 5G, el transmitir esa señal en tiempo real, llevarla hasta el centro de procesamiento y regresarla, potencialmente no te va a dar la oportunidad de reaccionar de manera puntual para atacar algún fenómeno que estuviera atacando tu área natural protegida.

Luego viene una brecha que es muy relevante y es la de uso, del aprovechamiento. Hay personas que están cubiertas por alguna red, pero no la usan y hay diversas razones por las que no usan la tecnología. Es probable que en algunos lugares todavía no hayamos llegado con el dispositivo correcto al precio correcto, pero hay muchos otros lugares donde no hemos llegado a demostrar el beneficio o, inclusive, a apoyar con el aprendizaje de lo básico para conectarse a esta vida digital. Y en ese sentido es donde, de manera conjunta, la autoridad y la iniciativa privada tenemos que seguir trabajando.