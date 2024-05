Análisis de ‘Stellar Blade’: un épico viaje que permanentemente desafía al jugador

Un universo de posibilidades gracias a su versatilidad

El combate es una danza con un ritmo difícil de dominar

Historia bien contada, aunque sin giros inesperados

Un mundo abierto que premia la exploración

¿Es un ‘Dark Souls’ con dificultad imposible y futurista?

Pese a que Stellar Blade sí tiene elementos de la saga Dark Souls, no es similar a la saga creada por From Softeware. Por ejemplo, el jugador no perderá la experiencia ganada en cada combate; además, el personaje no se cansará cada vez que lanza un golpe o esquiva un ataque enemigo.