Android Auto 10.5: la actualización de la aplicación ya está disponible para descargar en Play Store

Aunque los usuarios esperaban que la actualización llegara nuevas funciones, de acuerdo con el portal web Xataka , especializado en tecnología, hasta el momento Google no ha informado cuáles fueron los cambios que se realizaron a la aplicación . No obstante, el medio especializado en tecnología se hizo a la tarea de ensayar la ‘app’ para descubrir nuevos detalles en la versión 10.5.

Según el análisis que llevó a cabo la fuente en mención, aún no es posible acceder a las funciones de ‘Zoom’ y ‘WebEx’, a pesar de que la compañía había anunciado que estarían disponibles para todo el mundo. Además, no se evidencian ajustes en el rediseño de Material You, herramienta disponible solo para algunos internautas.