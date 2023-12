Apareció el tomate que estaban buscando en el espacio: esto se sabe

“Lo que me atraía de regreso a casa era la familia. Pero, por otro lado, lo que más me consolidó y me permitió actuar fue la familia. Creo que el simple hecho de tener esa base, ese amor y ese apoyo me permitió hacer un mejor trabajo durante el tiempo que estuve allí”, asegura Rubio, quien entró en las Fuerzas Armadas para pagar sus estudios y luego volver a la vida civil, pero empezó a volar y se enamoró del espacio.