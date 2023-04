Así podrá saber si un contacto lo está ignorando en WhatsApp

Desde su salida al aire, la aplicación WhatsApp tomó fuerza y se consolidó como la principal plataforma de chat, comunicación y mensajería instantánea para millones de personas en el mundo, esto como consecuencia que su servicio está continuamente a la vanguardia y se mantiene, está incorporando nuevas funciones que ayudan a establecer contacto con otros de manera ágil y efectiva.

Esta plataforma tiene un puñado de herramientas y funciones para que los usuarios mantengan su privacidad y tengan “distancia” con algunos de los contactos. Teniendo en cuenta eso, hay quienes optan por no sentirse invadidos en este espacio y determinar realizar ciertas configuraciones para que los emisores de mensajes no noten que no prestan atención a sus chats.

WhatsApp tiene varias herramientas y funciones para sus usuarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, si usted piensa o considera que alguno de sus contactos lo está ignorando, existen ciertas maneras o trucos para verificar que no le están prestando atención a sus mensajes.

En ese sentido, una de las maneras más comunes para identificar si el usuario leyó un mensaje y no dio respuesta son los chulos azules o también conocidos como ‘palomitas’, las cuales se activan en el apartado de confirmación de lectura. Cabe recordar que esto solo es posible si ambos usuarios tienen activado esta opción.

Si esto es así, el usuario que envió el mensaje puede seleccionar este y allí seleccionar la opción llamada información del mensaje, donde podrá ver a qué hora recibió el mensaje, si lo abrió y si, efectivamente, lo ignoró, ya que allí también informa en qué momento leyó el mensaje.

Cabe recordar que este truco es solo para quienes tienen activada la confirmación de lectura de mensajes.

Ahora bien, si alguno de los usuarios no cuenta con esta opción habilitada y no se puede comprobar la lectura del mensaje enviado, existe una forma de controlar que la persona haya ignorado el chat. Se trata de ingresar a la conversación que se tiene con el receptor y verificar si este se encuentra o no conectado, ya que así se puede constatar que la persona determinó no dar respuesta a un mensaje.

WhatsApp tiene varias herramientas y funciones para sus usuarios. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp estrena su ‘modo antitóxicos’, ¿de qué se trata y cómo usar la función para los que tienen secretos en la app?

WhatsApp está trabajando en una nueva función relativa a la privacidad que permite a los usuarios de dispositivos Android bloquear determinados chats para que solo se permita el acceso a su contenido a través de sistemas de autenticación como la huella digital o contraseñas.

La plataforma de mensajería instantánea está trabajando en nuevas funciones de los mensajes en los chats, de cara a facilitar que los usuarios se comuniquen de forma segura o mediante otros formatos. Es el caso de novedades como las notas de voz que solo se pueden escuchar una vez.

Ahora, la red social está trabajando en una nueva función que permite a los usuarios proteger el acceso a chats específicos, bloqueándolos mediante el uso de barreras como la huella digital o las contraseñas, tal y como ha podido conocer WABetaInfo en la actualización beta 2.23.8.2 de WhatsApp para Android.

Con esta medida, los usuarios disponen de una capa extra de seguridad que puede ser útil en el caso de chats que dispongan de información delicada o conversaciones confidenciales, ya que limita su acceso a aquellos que conozcan la contraseña o tengan una huella dactilar registrada en el dispositivo.

WhatsApp lanza una función para proteger la privacidad de los chats de sus usuarios. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Para bloquear las conversaciones deseadas, bastará con escoger la opción dentro de la pestaña de información de contacto en el caso de un chat personal o en la información del grupo en caso de ser un chat grupal. Una vez activado el bloqueo, el chat solo aparecerá en una pestaña de chats bloqueados donde se dispondrá una lista con estas conversaciones.

Así, solo se podrá acceder a la conversación usando el reconocimiento de la huella dactilar o el código de acceso. De hecho, si se intenta acceder al chat y no se proporcionan las credenciales correctas, se le pedirá al usuario que borre el contenido de la conversación para poder abrirla.

Por otra parte, las imágenes y videos enviados a través de los chats bloqueados no se guardan automáticamente en el ‘smartphone’, sino que se almacenan únicamente en el chat protegido para garantizar su seguridad.

*Con información de Europa Press.