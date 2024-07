El peligroso material que no debe meter nunca al microondas porque causaría un grave incendio

Actualmente, hay un extenso catálogo de electrodomésticos que facilitan la vida a los usuarios al optimizar el tiempo y simplificar las tareas domésticas. Esto contrasta notablemente con épocas anteriores, cuando la tecnología no estaba tan avanzada.

Sin embargo, como cualquier electrodoméstico, es importante seguir buenas prácticas para prolongar su vida útil y evitar daños costosos. Un hábito común, pero desaconsejado, es usarlo para calentar productos que no son aptos para microondas, ya que esto puede tener consecuencias negativas tanto en los componentes internos del aparato como en la salud.

¿Qué no se debe meter al microondas?

Plástico : Aunque a menudo se pasa por alto, el plástico no debe usarse en el microondas. Puede derretirse durante el funcionamiento, contaminando los alimentos y potencialmente causando enfermedades. Evita introducir bolsas de comida, envases de yogur o tupperware de plástico. Sin embargo, existen algunos envases diseñados específicamente para soportar las altas temperaturas del microondas.

Metal: El metal no es apto para el microondas porque es un conductor de electricidad y no absorbe las ondas electromagnéticas. Esto puede dañar el aparato y afectar su funcionamiento. Por lo tanto, no introduzcas tenedores, cuchillos, cucharas, vasos, tazas u ollas metálicas.