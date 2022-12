Así se puede saber cuándo es correcto cambiar la batería del carro y los riesgos de no hacerlo a tiempo

Normalmente, los dueños de los vehículos conocen la importancia que tiene la batería y los cuidados que se le deben dar para alargar su vida útil el mayor tiempo posible. Sin embargo, otras personas desconocen que las extremas temperaturas, los errores al conducir o el uso de diferentes dispositivos pueden ser una causa para que la batería se descargue y falle.

Es claro que las baterías de los carros no tienen como tal una fecha de caducidad o de cambio, lo más común es cambiarla cuando esta falla o cuando no funcionan los elementos que influyen en su carga, que son el radio, el GPS, el bloqueo central, el limpiaparabrisas y las luces. No obstante, los especialistas automotores aconsejan hacer una revisión periódica cada seis meses para ver en qué estado se encuentra y más aún cuando el vehículo tiene antigüedad mayor a dos años.

Por otra parte, es clave recordar que luego de 4 años de uso, las probabilidades de que la batería presente algún daño son mayores, por lo cual la importancia de hacer una revisión a tiempo.

Duración de la batería de un vehículo

Uno de los factores a tener en cuenta es el clima, pues la batería constantemente se expone a cambios bruscos y no dura mucho. Si se necesita cargar la batería, los trayectos cortos no ayudan mucho porque se requieren al menos 10 kilómetros como mínimo para que la batería recupere la energía invertida.

A esto también se le suma la inactividad del vehículo, pues esto suele causar que la batería se descargue completamente, pero también el uso excesivo puede ocasionar este daño. Otro factor que influye es dejar las luces encendidas por un largo tiempo y los daños que se pueden presentar en el alternador.

Para identificar un problema de batería, hoy en día, la mayoría de carros pueden observar la falla en el panel interior o tablero. No obstante, otra forma detalla un posible problema de batería son los signos de alarma que se presentan al interior del carro. Por ejemplo, fallas en el aire acondicionado, en el radio o luces interiores.

¿Cómo cargar una batería correctamente?

Inicialmente, se debe contar con un cargador rectificador y gafas protectoras junto con guantes. Luego, asegurar bien las conexiones con los bornes de la batería. Cuando se vaya a proceder con la desconexión, se debe limpiar correctamente las terminales de la batería y quitar uno a uno.

Para proceder con la desconexión, limpiar primero las terminales y luego desconectar el borne negativo y luego el positivo. Es importante recordar que por ninguna razón se debe manipular o abrir la batería, ya que esta contiene elementos altamente tóxicos y corrosivos.

Ojo: esto es lo que debe tener en cuenta para que la batería y las llantas le duren en su viaje

Para que su vehículo llegue a su destino en su viaje de fin de año, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para las llantas o la batería. Particularmente, si se quiere que la batería del carro tenga un tiempo de vida largo, es fundamental cuidar el sistema eléctrico.

Por tal motivo, lo primero que se debe tener en cuenta es que al momento de cambiar la batería, es recomendable que en los vehículos particulares se lleven como mínimo cada tres meses y mensualmente los de servicio público, a revisión.

Lo anterior debido a que el 97 % del daño de las baterías son consecuencia de las fallas eléctricas o fallas externas. Por su parte, Harold Roldan, ingeniero comercial de Baterías Mac, dio a conocer algunas recomendaciones para conocer sobre cuáles pueden ser las fallas externas que afectan el sistema eléctrico y cómo se puede identificar.

Como primera medida, según el experto, uno de los puntos más importantes es instalar baterías de mayores capacidades, amperios de arranque en frío (CCA por sus siglas en inglés Cold Crancking Ampers) siempre que la batería case en el habitáculo y se pueda ajustar firmemente; si el ajuste es en la parte inferior, es muy importante garantizar que los bornes no queden tocando el capó.

Las baterías se deben instalar de acuerdo con los requerimientos tecnológicos y especificaciones. Por ejemplo, no se debe colocar una batería convencional (inundada o SLI) a un vehículo con tecnología Start Stop (los que se apagan solos cuando el carro se detiene).