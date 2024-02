Assassin’s Creed Codename ya tiene fecha para revelar su nuevo avance: ¿Qué se viene para la saga?

Ubisoft compartirá más detalles de los juegos que llegarán próximamente, entre los que se encuentran Assassin’s Creed Codename Red y Star Wars Outlaws, títulos con los que espera replicar la buena acogida que han tenido lanzamientos recientes como Assassin’s Creed Mirage y Avatar: Frontiers of Pandora y The Crew Motorfest.

