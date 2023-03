¿Cómo ocultar los estados de WhatsApp a un número indefinido de contactos?

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Muchas personas suelen compartir el día a día en sus redes sociales, motivo por el cual acuden a los estados de WhatsApp; una herramienta en donde se puede publicar, fotografías, videos, enlaces y ahora audios. Sin embargo, muchos quieren limitar el acceso a sus estados, es decir, que un grupo en específico los podrá visualizar.

En ese sentido, Meta, empresa encargada de desarrollar la aplicación de mensajería instantánea ofrece diferentes opciones de privacidad para que los usuarios logren personalizar quién puede ver los estados.

Por ejemplo, se puede ocultar estados a familiares y que sean vistos solamente por amigos cercanos o un grupo determinado. Para lograrlo, solo hace falta ingresar a las opciones de privacidad de WhatsApp, razón por la cual no será necesario instalar plataformas de terceros o versiones no oficiales de la app, como lo es WhatsApp Plus.

WhatsApp cuenta con diferentes funciones en la plataforma. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, para acceder a las mencionadas opciones, los usuarios deben ingresar a WhatsApp y dirigirse al apartado de ‘Estados’. Una vez ahí, pulsar el botón de ‘Configuración’, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Al momento de ingresar, se podrá ver las opciones de privacidad disponibles.

Si la intención es ocultar los estados a una persona en particular, se debe seleccionar la opción ‘Mis contactos, excepto’ y posteriormente elegir los respectivos contactos.

Es importante recalcar que a pesar de ocultar los estados, los contactos podrán ver la última conexión y el ‘En línea’. Para que eso no suceda, los usuarios deberá realizar una configuración de privacidad de los elementos mencionados.

¿Cómo ocultar la última hora de conexión y el ‘En línea’?

Ingresar a WhatsApp.

Acceder a los ‘Ajustes’ y dirigirse a los ‘Chats’.

Pulsar sobre la opción ‘Ocultar última hora de conexión’, y luego pulsar en ‘Nadie’.

Para que ningún contacto vea el ‘En línea’, solo basta pulsar en ‘Igual que tu última hora de conexión’.

WhatsApp logo. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así puede eliminar el registro de llamadas en WhatsApp

Luego de la llegada de la versión número 23.5.78 de WhatsApp, se han dado a conocer diferentes funciones que ya están disponibles en los dispositivos móviles, especialmente los que cuentan con un sistema operativo iOS.

Entre las novedades más llamativas se encuentran la de ver grupos en común entre contactos, la creación de stickers desde una foto guardada en el dispositivo y la posibilidad de extraer textos de cualquier libro, imagen o archivo.

En ese sentido, ahora será posible copiar frases, palabras y textos bastantes largos a partir de un objeto externo y transcribirlo de forma inmediata en la aplicación desarrollada por Meta, esto sin la necesidad de instalar ninguna aplicación o herramienta externa, las cuales pueden bloquear de forma indefinida a WhatsApp.

Sin embargo, con la llegada de esta nueva actualización, los usuarios pueden llevar a cabo un nuevo truco en la plataforma de mensajería instantánea. Se trata de borrar todo el registro de llamadas al mismo tiempo, debido a que en versiones anteriores solo se podía eliminar una por una.

¿Cómo eliminar el registro de llamadas en WhatsApp?

Los usuarios que lleven a cabo esta limpieza, podrán organizar mejor el contenido de la aplicación. Es importante mencionar que se debe con la última actualización de WhatsApp.

Las videollamadas es una de las opciones más populares de WhatsApp - Foto: Composición de SEMANA

Pasos:

Seleccionar la opción ‘Llamadas’.

Luego, presionar en el apartado ‘Editar’, ubicado en la zona superior izquierda. Aparecerán todas las llamadas, ya sean las recibidas, las realizadas o las perdidas.

Acto seguido, pulsar en ‘Eliminar’.

Se mostrarán dos opciones, oprimir en ‘Vaciar historial de llamadas’.

El registro de llamadas se eliminarán por completo.

De esta manera, los usuarios podrán mantener una cuenta más segura y de cierta forma más invisible, esto con el objetivo de evitar los constantes mensajes de otros contactos.