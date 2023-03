WhatsApp: ¿cómo activar el ‘Modo elegido’ en la aplicación?

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo y desarrollada por Meta, trabaja día tras día para desarrollar nuevas actualizaciones que les permitan a los usuarios tener una mejor experiencia y gozar de una mayor seguridad.

En ese sentido, la plataforma ha dado a conocer nuevas herramientas a sus usuarios. Por ejemplo, ya se puede ocultar el ‘En línea’, función que tiene como objetivo que los números agregados no sepan que está conectado, así como la llegada de 21 emojis y colocar un audio como estado.

Sin embargo, esto no es lo único, ya que de forma similar a las fotos y videos que solo se pueden ver una vez en la conversación, la aplicación ha desarrollado una función para reproducir los audios una vez. Para poder acceder a la nueva herramienta de WhatsApp, los usuarios deben hacerlo por medio de la versión beta.

WhatsApp sigue lanzando nuevas actualizaciones en la plataforma. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, en las últimas horas se ha vuelto tendencia el denominado ‘Modo elegido’. una herramienta que ya estaba presente, pero que pocos usuarios han puesto a prueba.

Es importante mencionar que no será necesario la instalación de una versión no oficial de WhatsApp para que esta función realice su trabajo. Estas APK, como WhatsApp Plus puede hacer que la cuenta quede suspendida por un tiempo indefinido.

¿Cómo activar el ‘Modo elegido’ en WhatsApp?

Pasos:

Revisar que WhatsApp esté actualizado.

Abrir la aplicación.

Ingresar a los ‘Ajustes’ y seleccionar el apartado de ‘Notificaciones’.

Acto seguido, pulsar sobre la opción ‘Todos excepto…’.

Seleccionar los contactos de los cuales se quieren recibir notificaciones.

A partir de ese momento, se recibirán los mensajes de una persona en concreto dentro de la aplicación, es decir, que el ‘Modo elegido’ quedará activado.

Los usuarios podrán elegir el contacto del cual se quiere recibir notificaciones. - Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp y el truco para descubrir si están espiando sus chats

WhatsApp representa la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, por esa razón el servicio de mensajería instantánea se ha convertido en una plataforma que guarda varios secretos íntimos de sus usuarios.

Precisamente por esa razón, es común que algunas personas inviertan sus esfuerzos en encontrar herramientas que les permitan espiar los chats de su pareja, compañeros de trabajo u otra persona.

Pese a que WhatsApp ha estado fortaleciendo las medidas de seguridad para blindar la privacidad de sus usuarios, con acciones como el cifrado de extremo a extremo y la verificación de dos pasos, algunas personas logran emplear ciertos trucos para poder conocer el contenido de las conversaciones de una persona.

Esto se debe a que los usuarios no emplean adecuadamente el servicio de WhatsApp Web, servicio que permite vincular una cuenta de la app con un computador u otros dispositivos. Una reciente actualización en la plataforma de mensajería instantánea permite mantener abierto un perfil en la app sin necesidad de que el teléfono prendido o lejos del equipo conectado.

Además, WhatsApp Web ya permite la conexión en varios dispositivos de forma simultánea, situación que puede ser aprovechada por otras personas para espiar las conversaciones de un usuario.

Con una serie de pasos, los usuarios podrán ver quienes espían sus chats. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo descubrir si están espiando sus conversaciones de WhatsApp?

Aunque la plataforma ahora permite que los usuarios puedan tener su cuenta en varios equipos sin mayor problema, el nuevo modo multidispositivo también se ha convertido en una situación que genera gran preocupación para las personas. Pues un descuido por parte del usuario puede dejar una puerta abierta para que un tercero mal intencionado invada su privacidad.

Sin embargo, WhatsApp cuenta con un recurso que también ayuda a exponer la presencia de posibles intrusos que estén revisando los chats del usuario. Esto es posible gracias a la herramienta de ‘dispositivos vinculados’.

Dicha función permite apreciar en pantalla un listado con todos los equipos que con los que se encuentra vinculada la cuenta del usuario. De manera que el dueño del perfil puede realizar una revisión para detectar si existe una conexión sospechosa o si hubo un descuido y no se cerró la sesión en un dispositivo que se encuentra al alcance de otras personas.

En caso de que exista una conexión sospechosa o que represente un peligro para la intimidad del usuario, solo basta con pulsarla en pantalla y luego elegir la opción ‘cerrar sesión’. Al ejecutar dicha acción se eliminará el acceso a la cuenta de WhatsApp que tenía ese dispositivo.