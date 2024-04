Cómo ocultar los seguidores en Instagram para evitar miradas indiscretas en su cuenta

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram ha revolucionado las redes sociales. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A pesar de que Instagram es considerada una red social segura y ofrece la posibilidad de que los usuarios controlen quién puede ver su contenido, hay quienes prefieren ocultar su lista de seguidores. Esto puede ser para evitar que extraños vigilen constantemente sus actividades en la cuenta o para no sentir presión ante un aumento en el número de seguidores.

¿Cómo ocultar los seguidores en Instagram?

Según el portal especializado en tecnología Xataka , esta opción está disponible únicamente para cuentas verificadas. De lo contrario, no se podrá realizar el cambio. Para lograrlo, siga estos pasos:

Para aquellos que no tienen una cuenta verificada, pero desean mantener su cuenta alejada de miradas no deseadas, aun cuando la opción no esté disponible, existen otras alternativas que se pueden ejecutar. Por ejemplo, pueden cambiar la privacidad de la cuenta para que solo las personas a las que acepten la solicitud puedan ver tanto los seguidores como el contenido que comparten.