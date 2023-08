Con este paso a paso podrá desactivar las comunidades de WhatsApp en cuestión de segundos

WhatsApp es la aplicación que ha ganado un gran reconocimiento a nivel mundial por ser la más grande en cuanto a mensajería instantánea, pues les permite a los usuarios enviar mensajes de texto, mensajes de audio, mensajes de video con audio, stickers y hasta los populares memes a otras personas en diversas partes del mundo.

Esta aplicación ha tenido unas actualizaciones recientes que brindan cambios muy efectivos para las personas que la utilizan, como por ejemplo la edición de un texto después de haber sido enviado (lo cual se puede hacer solo unos minutos después), la posibilidad de tener videollamadas con una mayor cantidad de personas, la creación de los mensajes de video y los canales, los cuales son utilizados más que todo por medios de comunicación, creadores de contenido digital, instituciones gubernamentales, entre otros, y todo esto para poder mantener a las personas informadas de diferentes situaciones.

BRAZIL - 2021/08/06: In this photo illustration the WhatsApp logo seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una de las herramientas que tiene WhatsApp son las comunidades, pero esta opción es la que ha tenido mayor desaprobación por parte de los usuarios, pues era tedioso para los administradores crear y organizar los subgrupos, además que no es nada fácil desactivarlos.

Una comunidad es una función en la que los administradores podrán crear un grupo y luego subgrupos al interior del mismo, opción que se utiliza más en el caso de empresas, pues en una misma hay área administrativa, legal, y muchas más.

El objetivo no es tener muchos grupos de WhatsApp sino por el contrario, en uno mismo poder organizar todos, pero esto no fue bien recibido, ya que el público prefiere lo tradicional y por eso no suelen utilizar las comunidades.

Cómo desactivar o eliminar una comunidad en WhatsApp

Sin embargo, la opción de comunidades cuenta con una desventaja y es que después de creada, no se sabe a ciencia cierta cómo hacer para eliminar o desactivar el grupo, por eso acá le damos el paso a paso para que pueda lograrlo.

Verificar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes

Para eliminar una comunidad se debe ser el administrador, en el caso contrario lo único que se puede hacer es salirse.

Presionar el ícono de la pestaña Comunidades > Entrar a la que se quiera desactivar.

Oprimir el nombre de la comunidad > Tocar la pestaña del mismo nombre (se ubica junto a Anuncios).

BRAZIL - 2023/05/21: In this photo illustration, the WhatsApp logo is displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Desplazarse hacia abajo para llegar a la opción Desactivar comunidad > Apretar Desactivar dos veces.

En la interfaz principal todavía aparecerá, pero estará desactivado, por eso debe pulsarlo por unos segundos y eliminarlo.

Después de seguir todos estos pasos se eliminará toda la información enviada o recibida en la comunidad.

Así puede compartir pantalla durante las videollamadas en WhatsApp

Meta ha añadido una nueva característica para WhatsApp, que permitirá a los usuarios compartir pantalla cuando se esté desarrollando una videollamada, para que los miembros de ella puedan visualizar el mismo contenido que el interlocutor de una forma útil.

La compañía lleva meses trabajando en nuevos formatos de comunicación, entre los que se encuentran los videomensajes, que sirven para compartir momentos con imagen y voz de forma instantánea y que ya se pueden utilizar a nivel global.

En este caso, los usuarios podrán visualizarlo directamente en su teléfono móvil y con esta opción vendrá reflejado en la parte inferior de la interfaz, quién es la persona que está compartiendo el contenido de su pantalla.

POLAND - 2023/07/06: In this photo illustration, the WhatsApp logo displayed on a smartphone with stock market percentages in the background. (Photo Illustration by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para iniciar el uso compartido de la pantalla se debe hacer clic sobre el ícono ‘Compartir’ y elegir entre compartir una aplicación específica o bien que los usuarios puedan visualizar toda la pantalla.