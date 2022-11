¿Cuál es el videojuego más terrorífico del mundo?

Los videojuegos son, sin duda, una ventana hacia un sinfín de emociones y experiencias, con la cual muchas personas se olvidan momentáneamente de su realidad y se sumergen en universos tan diferentes como las mismas categorías de estos que existen. Ya sean de análisis, arcade, shooter, aventura o humor (por mencionar algunas), siempre hay público para cada producto.

No obstante, siempre ha existido un interrogante entre quienes son amantes del mundo de los juegos de video y tiene que ver con aquellos diseñados para generar terror entre quienes los juegan. Es normal que surjan nombres como Resident Evil, Silent Hill, Fear, Dead Space o Alan Wake; sin embargo, y contrario a lo que se cree, ninguno de estos ocupa el trono del número 1.

Según el informe “Scariest Video Games in 2022″, elaborado por The Science of Scare Project from Broadband Choices, el juego más terrorífico de este año fue MADiSON de 2022, desarrollado y distribuido por la empresa argentina Bloodious Games. Este juego se impuso por encima de grandes franquicias como Resident Evil y sorpresivamente le ganó, aunque por poco, a favoritos al título como Alien Isolation.

“El juego de terror fisiológico en primera persona de Bloodious Games ve al jugador tomar el control de Luca, un niño de 16 años vinculado a un asesino en serie a través de una cámara demoníaca y un ritual siniestro. Cosas bastante fuertes. Disponible en la mayoría de las plataformas, incluidas PS5, Xbox One y PC, el juego ocupó nuestro primer lugar inaugural y también superó a todos los participantes en nuestro estudio de películas, incluida la película científicamente más aterradora de todos los tiempos, Host”, dijeron sus responsables.

Para esta ocasión, los realizadores de este análisis siguieron de cerca el ritmo cardiáco de quienes se ofrecieron a jugarlo, recolectando datos de más de 600 personas. Esto con el fin de medir el miedo y estrés que generaba y no solo quedarse con las impresiones de cada uno de los encuestados. Desde 2020, The Science of Scare Project de Broadband Choices se ha propuesto medir científicamente las formas de entretenimiento más aterradoras disponibles.

“Con una tensión implacable y una plétora de sustos, MADiSON hizo que la frecuencia cardíaca de nuestros jugadores se acelerara a 31 BPM por encima de la frecuencia cardíaca promedio en reposo de 65 BPM durante el juego para una frecuencia cardíaca promedio de 97 BPM, el equivalente a un trote moderado”, agregó el informe.

En un segundo puesto estuvo el aclamado por el público Alien Isolation, que con su innovadora interfaz de Inteligencia Artificial quedó solo dos BPM por debajo del primer lugar con un BPM promedio de 95 durante todo el tiempo de juego.

Videojuego Madison - Foto: Scare Project

“Completando los cinco primeros estaban todos los horrores en primera persona, con el espeluznante terror paranormal Visage (93 BPM), la siniestra secuela de asilo Outlast 2 (90 BPM) y, eh... sorprendentemente, Five Nights at Freddy’s 4 (91 BPM) ocupando los primeros lugares. (estamos tan confundidos como tú con eso)”, se lee también en el informe.

Tanto Resident Evil como las franquicias de Silent Hill, actualmente en el limbo, obtuvieron varios lugares en la lista con Resident Evil VII: Biohazard y Silent Hill 4: The Room siendo la entrega más aterradora de cada franquicia en 6 y 14 respectivamente. Silent Hill también ostentaba la distinción de entrada de juego más antigua en la lista con Silent Hill 2 arrastrándose en el número 23, a pesar de tener más de 20 años.

“En un mundo en el que tenemos más acceso al entretenimiento que nunca, desde paquetes de TV con películas hasta una gran variedad de servicios de transmisión disponibles en nuestro hogar gracias a la banda ancha súper rápida de internet, nunca ha sido más difícil elegir lo que queremos para ver y encontrar el mejor, o en nuestro caso, el contenido más aterrador”, concluyeron desde Broadband Choices.