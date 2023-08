Cuidado: la razón por la que nunca debe abrir un correo electrónico marcado como ‘spam’

La carpeta de ‘Spam’ de Gmail, es una función esencial que le ayuda a mantener su bandeja de entrada libre de correos no deseados o potencialmente peligrosos. Esta carpeta también se conoce como correo no deseado, en donde la plataforma redirige automáticamente aquellos mensajes que considera sospechosos o que simplemente no cumplen con los requisitos de seguridad.