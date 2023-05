¿De qué se trata Project Q, un nuevo dispositivo portátil de PlayStation para competir con el Nintendo Switch?

Sony ha dado a conocer los dispositivos en los que actualmente trabaja y que espera lanzar a finales de año, entre los que se encuentra Project Q, un dispositivo de juego en la nube que permite transmitir videojuegos.

La compañía ha comentado algunas características de estos productos en el marco de PlayStation Showcase, celebrado este miércoles, en el que ha adelantado novedades relacionadas con los videojuegos que estarán disponibles para sus plataformas a lo largo de este año y en 2024.

El CEO de PlayStation, Jim Ryan, ha sido el encargado de anunciar estos accesorios hacia el final del evento, que se ha podido seguir de forma virtual, cuando ha mostrado las primeras imágenes de un dispositivo internamente conocido como Project Q.

Este dispositivo sirve para transmitir videojuegos en Remote Play, esto es, para llevar a cualquier parte los videojuegos de su consola de última generación, PS5.

En fase de desarrollo y a la espera de otorgarle el nombre con el que saldrá a la venta, el directivo ha comentado que irá dando detalles “más adelante” y que Sony espera lanzarla a finales de este año.

Por el momento, ha detallado que es un dispositivo de 8 pulgadas con pantalla LCD que puede ofrecer una resolución de 1080p a 60 fps y que retoma los colores y el formato y las funciones características de su mando Dual Sense.

Por otra parte, Ryan ha mostrado unos auriculares inalámbricos, que mantienen el color blanco y el logo de la marca, capaces de aportar “una inmersión sonora de nueva generación a PS5 y a PC”.

Estos se conectan de forma simultánea a los ‘smartphones’ mediante Bluetooth y ofrece baja latencia ofreciendo “una calidad excepcional”, según ha matizado el CEO de PlayStation.

Otros anuncios durante la PlayStation Showcase

PlayStation también confirmó otras novedades para el PS5, como para su último modelo de casco de realidad virtual, PS VR2, con nuevos videojuegos que llegarán a lo largo de 2023 y en 2024.

Casco de realidad virtual PlayStation VR2 PLAYSTATION 22/2/2022 - Foto: PLAYSTATION

Los títulos a los que ha hecho referencia la marca han sido desarrollados tanto por PlayStation Studios como por estudios de terceros y creadores indie, tal y como adelantó hace unos días a través de su comunicado de presentación.

Uno de los títulos más sonados fue Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, título que está siendo desarrollado por Konami, que representa una versión actualizada de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, juego que originalmente salió en 2004 para PlayStation 2. Esta entrega permitiría a una nueva generación de jugadores revivir la historia sobre el origen del ‘Big Boss’ y cómo se desarrollaron los eventos iniciales de la saga Metal Gear.

Durante la presentación se reveló el primer gameplay de Spider-Man 2, el cual expuso cómo serán los combates junto a los nuevos movimientos que el héroe arácnido tendrá al usar su traje negro con el simbionte.

En Spider-Man 2 los jugadores podrán usar los poderes del simbiote negro. - Foto: Oficial de PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

PlayStation también confirmó los rumores que apuntaban al lanzamiento de Alan Wake II el próximo mes de octubre, y adelantó que será el día 17 de ese mes cuando se podrá jugar a este videojuego en su consola de última generación, PlayStation 5 (PS5).

Por otra parte, entre los avances dados se destacó el multijugador de batallas Helldivers II, para PS5 y PC; Fairgames, de Haven Studios, un juego de atracos con gráficos realistas que llegará a PS5 y a PC.

De parte de 505 Studios, PlayStation ha mostrado las primeras imágenes de Ghostrunner, un videojuego con aspecto futurista que estará disponible a lo largo de 2023 tanto para PC como para PS5.

Agregado a ello, se ha presentado Phantom Blade 0, de Cruelman Studios, con un ‘gameplay’ de samuráis que presenta varios escenarios, como exteriores de templos abandonados, que únicamente estará disponible para PS5, aunque no ha señalado cuándo llegará.

De los creadores de Abzu, PlayStation ha adelantado Sword Of The Sea. Se trata de un videojuego dirigido a su plataforma más nueva e inspirado también en la naturaleza, en el que su personaje principal interactúa con el espacio haciendo skate por dunas y olas.

PlayStation también ha dado más pistas sobre Final Fantasy XVI, aunque no ha avanzado ningún demo. Únicamente, ha confirmado que se podrá jugar en junio 2022 y que estará disponible para PS5.

Otros de los títulos comentados en este evento retransmitido a nivel mundial han sido Revenant Hill, que aterrizará en PS4 y PS5 en junio 2023, mismo mes para el que se espera el lanzamiento de Street Fighter 6 y Tower Of Fantasy.

Dragon’s Dogma II de Capcom y Five Nights at Freddy’s Hell Wanted 2 estarán disponibles también a finales de 2023, mientras que Marathon, lo nuevo de Bungie, no tiene fecha de salida. Concord, por último, se podrá jugar tanto en PS5 como en PC, aunque tampoco se ha adelantado cuándo.

Con información de Europa Press.