El práctico método para saber quién está detrás de las llamadas o mensajes que buscan estafarlo

La opción del celular que debe desactivar para que los delincuentes no vacíen su cuenta del banco

En caso de que no pueda visualizar la foto, puede usar aplicaciones de terceros que funcionan como identificadores de llamadas. Aunque no tenga el número agregado en sus contactos, estas plataformas se encargan de hacer una búsqueda rápida para encontrar el nombre asociado al número que intentó contactarlo.

Otra alternativa es activar la protección contra spam en la aplicación de teléfono. De acuerdo con el portal web Xataka , esto sirve como un filtro adicional para llamadas no deseadas. Cuando la active, le avisará si el número puede calificarse como spam. Además, también puede identificar a quién pertenece el número, incluso si no está en su agenda. Esta característica está bien incorporada en algunos teléfonos como Samsung, Xiaomi, Vivo o Google.

Sin embargo, no siempre es posible descubrir la identidad, especialmente si se trata de un número privado. Lo importante es tomar las medidas necesarias para no caer en una estafa, ya sea por mensaje o llamada. Si recibe saludos muy genéricos, promesas de dinero o premios, enlaces poco confiables o textos que lo presionan a realizar alguna acción, estas son banderas rojas a las que debe estar atento y no prestar mayor atención, ya que podría tratarse de un delito informático.