El secreto de Smart TV: el botón oculto que optimizará su funcionamiento

Con el paso del tiempo, los televisores han experimentado una notable evolución y esta tendencia ha permitido que estos dispositivos adquieren nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia de uso para las personas. A estos nuevos modelos se le conoce como Smart TV.

Estos equipos han ganado optimizaciones en su diseño, lo cual ha hecho posible que los usuarios tengan más opciones para conectar su televisor en otros dispositivos de una manera más eficiente y sencilla.

En el marco de esta tendencia, hoy en día la mayoría de los televisores inteligentes disponen de varios puertos HDMI, USB, entre otros, donde las personas pueden conectar consolas de videojuegos, dispositivos móviles, computadores, barras de sonido, con el objetivo de mejorar la experiencia al utilizar el televisor.

No obstante, muchas personas no conocen que este tipo de entradas cuentan con otras funciones. Por ejemplo, al contar con una amplia variedad de aplicaciones, esto puede convertirse en un problema, ya que no permite al dispositivo actualizarse correctamente.

Es importante mencionar que, actualmente, los Smart TV que trabajan con un sistema operativo Android, cuentan con 8 GB de memoria de almacenamiento, la cual es empleada para guardar las aplicaciones y los datos del sistema operativo.

Esto también hará que el televisor inteligente no funcione bien y que quede vulnerable ante virus y otras fallas. En ese momento en que el usuario puede acudir al ‘botón secreto’ para corregir el problema.

Para utilizar esta herramienta es necesario acceder a Google Play Store desde el televisor y allí habrá que ingresar a una opción que hace posible administrar la memoria de almacenamiento junto a las aplicaciones que están instaladas en el dispositivo. Así, el usuario puede eliminar las aplicaciones que demandan mucho espacio y que se usan con poca frecuencia.

De esta manera, el usuario también habrá recuperado espacio para actualizar de forma correcta su sistema operativo.

Otros métodos para mejorar la velocidad del Smart TV

Desde hace mucho tiempo, el televisor es uno de los aparatos esenciales del hogar, debido a que hacen parte del entretenimiento de muchas personas. Su avance tecnológico ha permitido que este elemento ofrezca funciones inteligentes que lo han hecho muy versátil y funcional para algunas actividades diarias, a estos nuevos modelos se les conoce como Smart TV.

No obstante, con el paso de los años se pueden presentar problemas en su sistema operativo, como la lentitud de carga en las aplicaciones que se tiene instaladas, así como la navegación en internet y la transmisión de contenido.

Para evitar cualquier imprevisto con el televisor inteligente, será necesario implementar medidas para conseguirlo, motivo por el cual el portal Computer Hoy da a conocer un compilado de ellas y son las siguientes:

Liberar espacio

Llevar a cabo este proceso puede mejorar de forma significativa el rendimiento del Smart Tv y sus respectivas funciones. Para lograrlo, los usuarios deben ingresar a la tienda de aplicaciones del televisor y eliminar aplicaciones que no se utilizan.

La eliminación de archivos multimedia es otro método que se puede implementar. Para conseguirlo, será necesario ingresar al apartado ‘Almacenamiento’ y borrar las fotos y videos que se consideren. En esta misma opción, los usuarios pueden eliminar la memoria caché y los archivos temporales.

Problemas de conexión

Cuando se presentan problemas en la conexión a internet; se debe a interferencias de otros dispositivos, un hardware obsoleto o una seña débil, razón por la cual será necesario contactar con el operador para exponer los problemas de conexión.

Otra opción está en conectar el Smart TV al router con un cable Ethernet; esto permitirá una conexión más rápida que una inalámbrica. También se puede reiniciar el router.

Actualizar el Smart TV

Así como pasa con los dispositivos móviles, los televisores inteligentes también deben ser actualizados, motivo por el cual los usuarios deben ingresar a los ‘Ajustes’ y buscar el apartado ‘Actualización de software’. Acto seguido, presionar en ‘Descargar’ para iniciar el proceso de actualización. Realizar este paso solucionará los problemas de lentitud.