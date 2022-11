Errores que se deben evitar al usar la sucursal del banco por internet

Las plataformas digitales ofrecidas por las entidades bancarias se han vuelto indispensables para las personas en los últimos años, debido a la facilidad e inmediatez con las que se puede consultar, enviar y recibir dinero por ellas.

No obstante, el número de usuarios y los constantes movimientos en este tipo de aplicaciones llevan a que ciberdelincuentes y estafadores cometan delitos. Asimismo, el usuario puede cometer errores.

En ese orden de ideas, cuando las personas se conectan a la sucursal del banco por internet, es importante no cometer errores, debido a que puede sufrir ataques informáticos. Ahora bien, estos son los errores que se deben evitar al usar este tipo de aplicaciones.

Aplicación sin actualizar

Uno de los errores más habituales que comenten los usuarios es usar la app sin estar correctamente actualizada. Esto puede ser un problema importante, debido a que se puede presentar una vulnerabilidad que puede ser detectada por un ciberdelincuente. Asimismo, este error puede pasar desde el navegador.

Tener una mala contraseña

La mayoría de usuarios utiliza una mala clave de acceso. Este error también ocurre a la hora de emplear el banco por internet y cualquier otro servicio online. En ciertos casos, se usan contraseñas sencillas, que se puedan recordar.

La mejor opción es recurrir a una contraseña que sea más confiable, única y que cuente con todo lo necesario para una mejor protección. En ese sentido, se recomienda que tenga números, letras y otros símbolos especiales.

Ingresar desde links externos

Uno de los grandes problemas al usar las cuentas bancarias desde internet es el phishing. Este suele llegar a través del correo electrónico, de mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. En este tipo de mensajes suele llegar un link malicioso, que tiene como objetivo robar la información personal del usuario, como número de cédula, contraseñas y demás.

Descargar el programa de lugares diferentes

Cuando se instala la aplicación, es importante descargarla desde un sitio seguro. De esta forma, se puede asegurar la aplicación oficial y que esta no ha sido modificada; de lo contrario, los delincuentes tienen como propósito robar las contraseñas o poner en riesgo la seguridad de los usuarios. La mejor opción es ingresar a la página web oficial de banco y descargarla desde ahí o desde Play Store o Apple Store.

Estafas más comunes en plataformas de compra online

Venta de productos falsos

Este tipo de engaño tiene en vilo a vendedores como compradores, debido a los productos de alto valor que se comercializan. Ahora bien, el estafador se hace pasar como vendedor, con poca información disponible y sin reseñas.

Asimismo, las publicaciones son realizadas a partir de imágenes descargadas de internet y con un valor bastante atractivo. No obstante, una vez se realice la compra, la víctima recibe un objeto de tamaño y peso similar, pero lejos del producto original.

Desconocimiento de compra

En esta modalidad, el estafador hace la compra de algún objeto de gran valor. Sin embargo, el medio de pago que utiliza es la clave para el engaño. Concretamente, a la hora de la transacción se paga remotamente con una tarjeta de crédito asociada a un documento diferente al que proporciona el estafador al vendedor.

En ese orden de ideas, el estafador retira presencialmente la compra; sin embargo, declara en la plataforma que no fue de esa forma y solicita el reembolso del dinero. Esta diferencia en el documento perjudica al vendedor, quien pierde el dinero y el producto.

Envíos fraudulentos

En este caso, lo que se intenta hacer es que el cobro se lleve a cabo por medios no oficiales, con el propósito de engañar a la víctima y dejarla sin el comprobante de la plataforma. No obstante, cuando la persona estafada anula el envío, el sistema no reconoce el dinero como parte de una compra, motivo por el cual el reembolso del mismo se hace imposible.