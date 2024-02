¿Es peligroso cargar el celular dos veces al día?

¿Es malo cargar el teléfono dos veces al día?

Si el usuario respeta este esquema la batería del teléfono no sufrirá daño alguno, debido a que no habrá un agotamiento en el número de ciclos de carga en la pila.

Cómo cargar correctamente un teléfono para la batería dure más tiempo

No dejar el celular cargando conectado toda la noche

No se debe chatear o ver series mientras carga el teléfono