Este es el número de veces que se debe cargar un celular para prolongar la vida útil de su batería

Y es que salir de casa y no tener dónde cargar el celular es algo incómodo; además, el estar buscando un tomacorriente en cada lugar que se visita también es una situación molesta, eso, sin tener en cuenta que las baterías de estos dispositivos están diseñadas para que sean recargadas de cierta manera, por lo que pueden resultar afectadas si se someten a constantes e incompletos ciclos de carga.

Cabe señalar que en los últimos años los diferentes fabricantes han diseñado algunas soluciones para que estos dispositivos móviles estén disponibles y a la mano cuando se les necesite; baterías portátiles, estuches con puertos de carga inalámbrica, cargadores de funcionamiento rápido y baterías con mucha más duración hacen parte de las soluciones, pero parecen no ser suficientes para los usuarios, que constantemente se quedan sin energía en sus celulares.

Una de esas estrategias es la de cargar los aparatos varias veces al día, esto bajo el pretexto de que siempre estará con energía, pero desconociendo que no es bueno hacerlo si no se la pila no ha cruzado un límite que indique que el dispositivo puede apagarse en cualquier momento.