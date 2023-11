Este será el país en Suramérica en el que dejará de funcionar Spotify en 2024

Así mismo, dejó claro que el pago que ya realiza sumado a la nueva legislación los podrían a llevar a pagar dos veces por a los artistas, razón por la que su negocio no tenía un futuro promisorio en ese país.

“Cambios que pudieran obligar a Spotify a pagar dos veces por la misma música harían que nuestro negocio de conectar artistas y fans fuera insostenibl e, y lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”, agregó la plataforma.

La aplicación no comulgó con la nueva legislación uruguaya. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Finalmente, la ley comenzará a operar a partir del primero de enero, pero las autoridades no la han reglamentado, algo que preocupa a diferentes sectores como la Cámara Uruguaya del Disco (CUD), desde donde advirtieron que la industria musical en ese país se podría ver duramente afectada pro la salida de Spotify del país.

Esta es la artista que destronó a Bad Bunny como el cantante más escuchado de Spotify

En el año 2022, acumuló un total de 18.300 millones de reproducciones en la app de streaming, pues sus cuatro proyectos musicales, YHLQMDLG, El último tour del mundo, Las que no iban a salir y Un verano sin ti, cautivaron a los millones de usuarios de la plataforma, que repetían cada una de sus canciones una y otra vez, hasta aprenderse la discografía completa.

En el décimo mes del año, la famosa intérprete de Bad Blood y You belong with me reúne más de 21.6 millones de reproducciones, superando los 18.5 millones que obtuvo ‘El Conejo Malo’ en el año 2022. Esto pudo ocurrir debido a la esperada gira de conciertos que Swift ha realizado en los últimos meses en Estados Unidos y varios países de norte y sur América.