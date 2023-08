Estrenos de Disney+ y Star+ para agosto 2023

Disney+ y Star+ son dos plataformas de streaming que ofrecen una amplia variedad de contenido para satisfacer los gustos de diferentes audiencias. Ambas son propiedad de The Walt Disney Company y han ganado popularidad en el mercado del entretenimiento digital gracias a su contenido exclusivo y la nostalgia que despiertan en sus seguidores.

Una de las ventajas del par de plataformas, es que están disponibles en múltiples dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos móviles y tabletas , lo que permite a los suscriptores disfrutar de su contenido favorito en cualquier momento y lugar. Además, ambas plataformas ofrecen la opción de descargar contenido para verlo sin conexión, lo que resulta útil para aquellos momentos en que no se dispone de conexión a Internet.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Disney+ Logo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estrenos de Disney+ para agosto 2023

En GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 de Marvel Studios, la querida banda de Guardianes se instala en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill (Chris Pratt), aún conmocionado por la pérdida de Gamora (Zoe Saldaña), debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.

Sin embargo, el plan de Peter de dejar atrás a los superhéroes durante unas semanas se ve rápidamente arruinado cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury (Samuel L. Jackson) a descubrir el misterio de varios ataques por los Elementales. Spider-Man y Mysterio (Jake Gyllenhaal) unen sus fuerzas para luchar contra los estragos desatados en el continente, pero no todo es lo que parece.

Este especial reúne por primera vez a Carlos Gardel y a Frank Sinatra, interpretados por Oscar Lajad y Pablo Turturiello, en una noche singular. Según cuenta la leyenda, Gardel realizaba una presentación en la NBC de Nueva York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al “gran barítono rioplatense”, que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años.

EXPLORER: Lost in the Arctic

Disney+ estrenará una impresionante restauración del clásico animado de Walt Disney de 1950, LA CENICIENTA , el 25 de agosto durante el Momento Princesa , como parte de su homenaje por el centenario de Walt Disney Animation Studios y la celebración en curso de Disney 100 por el 100.º aniversario de The Walt Disney Company.

Estrenos STAR+ agosto 2023

ONLY MURDERS IN THE BUILDING