Exvendedor de concesionario revela los trucos para poder comprar un carro mucho más barato

“No se los digas. Ve a buscar el que te guste y empieza a insistir en el precio real, no en el pago. Con el pago ellos podrán jugar con las tarifas, podrán hacerte sentir bien sobre cómo puedes costearlo, etc. El pago será el que sea vs. tu crédito. No te preocupes por eso, obtén el precio del vehículo hasta donde lo quieras”, dijo el exvendedor.