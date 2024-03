Final Fantasy XIV y los otros juegos que llegan Game Pass Ultimate en marzo

La desarrolladora celebró este miércoles el segundo Xbox Partner Review, donde mostró 30 minutos de nuevos tráileres y anuncios, en los que estuvieron presentes Kunitsu-Gami: Path of the Goddes, The Sinking City 2 o Tales of Kenzera: Zau, entre otros.

Capcom, por su parte, ofreció un avance de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un título para un solo jugador ambientado en un universo de inspiración japonesa, que ya tuvo presencia en Xbox Games Showcase 2023. El juego llegará a las consolas de última generación de Xbox, así como a Windows, a través de Game Pass a lo largo de este año.

También lo hizo Nexon con una demostración de la jugabilidad de The First Berserker: Khazan, basado en el universo de Dungeons & Fighter, que l legará a las consolas Xbox Series X|S , aunque se desconoce cuándo.

Junto con estos videojuegos, se dio a conocer un poco más sobre la “escalofriante experiencia interactiva” inspirada en las películas de los años 80 y 90 protagonizadas por Chucky, que llevará por título Griefville: Survive the Nightmare! y estará presente tanto en Xbox One como en Xbox Series X|S.

Nuevos juegos de aventura y supervivencia

Finalmente, GSC Game World anunció el lanzamiento de la trilogía Stalker Legends of the Zone para Xbox One y Xbox Series X|S con los clásicos de culto Shadow of Chernobyl, Clear Sky y Call of Pripyat.