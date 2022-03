Gran Turismo 7: así es la nueva generación del videojuego de PlayStation

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

PlayStation, la división especializada en videojuegos de Sony, llevó a cabo el lanzamiento de su popular videojuego Gran Turismo 7, una nueva entrega de su saga de títulos de conducción que desembarca por primera vez en la consola de nueva generación de la marca, PlayStation 5 (PS5), y también en la anterior, PlayStation 4 (PS4).

El simulador de conducción, desarrollado por la división Polyphony Digital, es “una celebración de la cultura automovilística” y se orienta tanto a los seguidores de la saga como a nuevos jugadores, como la describió PlayStation en un comunicado.

Gran Turismo 7 ofrece varios modos de juego, entre ellos algunos recurrentes en la saga como Campaña GT, Arcade o Escuela de conducción.

En esta saga se reincorpora el modo Simulación GT, con el que se puede comprar, optimizar, pilotar o vender coches a lo largo de una campaña en solitario. Otra de las novedades entre los modos de juego es el modo Sport de GT Sport, con el que los jugadores pueden competir contra otros rivales y poner a prueba sus habilidades.

Gran Turismo 7 cuenta con más de 420 coches disponibles en Brand Central y el concesionario de coches de segunda mano a partir del primer momento, desde modelos clásicos hasta coches vanguardistas.

El juego ofrece más de 90 circuitos bajo condiciones climatológicas dinámicas, incluidas las pistas clásicas de la historia de GT.

Consola de videojuegos PlayStation 5. - Foto: SONY

La nueva entrega de la saga de conducción ya está disponible desde el pasado 4 de marzo a un precio de 69,99 euros para su versión estándar para PS4 y de 79,99 euros en su versión con soporte para la nueva PS5. También puede adquirirse una versión Deluxe por 99,99 euros y beneficios como 1.500.000 créditos del juego, un Toyota GR Yaris especial, 30 avatares de PSN y la banda sonora oficial.

Cabe resaltar que en enero del presente año se conoció que el videojuego Gran Turismo 7 sería el protagonista del State of Play de PlayStation que se llevó a cabo en febrero. En redes sociales, PlayStation publicó un corto video en el que anticipó algunas imágenes en las que se podían observar detalles sobre Gran Turismo 7, la gran apuesta del año de la compañía.

Servicio de suscripción para PlayStation

Sony también trabaja en un nuevo servicio de suscripción para PlayStation con el fin de competir en la nube con Xbox Game Pass de Microsoft.

PlayStation ofrece actualmente a sus jugadores dos suscripciones: PlayStation Plus, que incluye acceso al multijugador on line y algunos títulos mensuales de PS4 y PS5, y PlayStation Now, que reúne cientos de juegos de PS4, PS3 y PS2.

Los planes de Sony –de acuerdo con Bloomberg– indican una nueva suscripción, que se lanzaría en primavera, y que internamente se conoce por el momento como Spartacus. Supondría, además, la retirada de la marca PlayStation Now, aunque se mantendría PlayStation Plus.

En concreto, este nuevo servicio de pago se basaría en tres niveles: uno con los beneficios que ya presenta PlayStation Plus, otro con un catálogo de juegos de PS4 y PS5, y un tercero con demos, retransmisiones y un catálogo de juegos de las consolas antiguas de la marca. Asimismo, Sony estaría también trabajando en novedades para potenciar el juego en la nube.

La compañía también informó hace poco que la interfaz de usuario de PS5 presenta nuevas características, con una opción para filtrar la biblioteca de videojuegos disponibles según el género al que pertenecen, así como anclarlos en la pantalla de inicio, junto a otras aplicaciones. Hasta ahora, se podía tener los accesos directos de un máximo de cinco juegos y aplicaciones anclados en la pantalla de inicio. Sin embargo, con el botón ‘Keep in Home’ ya es posible ampliar esa cantidad hasta 14 títulos y apps.

*Con información de Europa Press.