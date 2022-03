Así serán los dispositivos inteligentes de Google que interpretan el lenguaje no verbal

Google se ha concentrado en el desarrollo de nuevos trabajos que buscan potenciar las interacciones no verbales con los dispositivos inteligentes, para que estos sepan cuándo el usuario presta atención para iniciar una acción. Estos trabajos buscan “reimaginar” la interacción con los dispositivos, que hasta ahora se ha basado, además de en el control táctil, en la voz y en los gestos faciales.

En ese sentido, el equipo de Advanced Technology and Projects (ATAP) de la compañía estadounidense está utilizando el radar soli y la tecnología de aprendizaje automático para crear una nueva generación de dispositivos “socialmente inteligentes”. La nueva propuesta atiende al movimiento corporal para detectar si el usuario quiere o está listo para interactuar.

Para ello, los expertos de Google están enseñando a los dispositivos a aprender el contexto social. Y una forma de comprender que puede darse una interacción empieza por saber si el usuario, al acercase, superpone su espacio personal con el del dispositivo. Los matices del lenguaje corporal también tienen un papel destacado, por ejemplo, la orientación de la cabeza, para identificar el ángulo en el que la persona está prestando atención al dispositivo.

La finalidad de esta investigación también recoge, no solo la interacción a partir del lenguaje no verbal, sino también la anticipación a dicha interacción, para que el dispositivo sepa “cuándo es el momento correcto” para iniciarla, o cuándo una persona simplemente pasa por delante.

“La experiencia puede ser bastante mágica, tener dispositivos con gracia social; que nos comprendan y se anticipen en nuestro día a día de una forma más considerada y encantadora”, indican en In the Lab with Google ATAP: Nonverbal Interactions with Soli Radar.

Cabe resaltar que Google también está trabajando en un proyecto conocido a nivel interno como Iris. Según dijeron a The Verge fuentes cercanas a Google, el proyecto Iris se trata de un visor de realidad aumentada con capacidades de realidad mixta, es decir, la tecnología que combina realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA).

Actualmente se encontraría en las primeras fases de desarrollo, pero se prevé que podría lanzarse al mercado en 2024. Según han destacado, el visor tendría un aspecto similar al de unas gafas de esquí y sería autónomo, puesto que no necesitaría una conexión a una fuente de alimentación externa.

Este ‘hardware’ funcionaría con un procesador fabricado por Google, tal y como ya lo hacen otros dispositivos de la marca, como los ‘smartphone’ de la serie Pixel 6, que utilizan Google Tensor. Sin embargo, se desconoce el chip con el que finalmente estaría equipado. Por el momento, tampoco se conoce si estas gafas de realidad mixta contarán con la firma de Pixel.

El proyecto estaría liderado por el vicepresidente de Labs, Clay Bavor, quien reporta directamente al director ejecutivo, Sundar Pichai. - Foto: Europa Press

Según han detallado las fuentes, alrededor de 300 personas trabajan en el desarrollo de este visor, que se desarrolla con gran secretismo, aunque la compañía planea incrementar su plantilla. Estaría liderado por el vicepresidente de Labs, Clay Bavor, quien reporta directamente al director ejecutivo, Sundar Pichai.

A pesar de que, en un principio, se planearía lanzar con el sistema operativo Android, todo apunta a que finalmente funcionaría con el nuevo sistema operativo para ecosistemas y dispositivos de realidad aumentada (RA) que la compañía está preparando. La compañía calificó este proyecto de software como “fundamental” para sus planes.

El visor de Google Proyecto Iris podría competir con grandes empresas como Microsoft, que cuenta con el dispositivo holográfico autónomo de Realidad Mixta HoloLens, y Apple, cuyo dispositivo también se encuentra en desarrollo. Cabe mencionar que, aunque sería el primer gadget que Google lanzaría de realidad mixta como tal, Google ya apostó con anterioridad por la realidad aumentada, con el dispositivo Google Glass -discontinuado desde 2015.

*Con información de Europa Press.