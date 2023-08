Haciendo este proceso mejora la velocidad el celular y se aprovecha la memoria RAM al 100%

¿Qué es la memoria RAM?

Así puede liberar espacio de la memoria RAM en un Android

Otras opciones para la optimización de la velocidad del celular

Muchas aplicaciones se ejecutan en segundo plano, incluso cuando no las está utilizando activamente. Esto puede consumir una cantidad significativa de memoria RAM y ralentizar el dispositivo. Revise la lista de aplicaciones en segundo plano y cierre las que no necesita en ese momento. Además, considere desactivar las notificaciones y las actualizaciones automáticas de aplicaciones que no sean críticas para evitar un uso excesivo de recursos.

Con el tiempo, es posible que acumule una serie de aplicaciones y archivos que ya no necesita. Desinstale aplicaciones que no use regularmente y elimine archivos innecesarios, como fotos duplicadas, videos antiguos y archivos de caché. Esto no solo liberará espacio en su dispositivo, sino que también ayudará a optimizar la velocidad al reducir la carga en la memoria RAM.