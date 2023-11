Inteligencia artificial y realidad virtual toman fuerza para “acudir a urgencias” en un hospital

Esa situación no es exclusiva de España. De hecho, una reflexión del profesor estadounidense Judd E. Hollander planteaba que las urgencias son actualmente servicios de disponibilidad inmediata pero no de atención emergente. Convertirlas en el recurso donde todo puede hacerse desvía a los urgenciólogos de su principal tarea: estabilizar y controlar aquellas enfermedades con riesgo vital en las que el factor tiempo es decisivo . No es algo fácil, y aquí la colaboración de los ciudadanos resulta fundamental.

Cómo ganar tiempo y confort

Hace dos años, la OMS publicaba el informe Ethics and governance of artificial intelligence for health (Ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud), donde reconocía las grandes posibilidades de la IA para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo siempre que no se usara indebidamente.