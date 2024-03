¿Jugar Call Of Duty: Modern Warfare 3 en un PC que no es gamer puede dañar el equipo?

A raíz de esta situación, algunas personas se han preguntado qué sucede cuando se intenta jugar un videojuego exigente en un computador que no cuenta con los recursos para soportar esa la exigencia de un título de última generación.

¿Jugar videojuegos exigentes en recursos en un PC que no es gamer puede dañar el equipo?

Voceros de Acer, marca fabricante de computadores, le explicaron a SEMANA que no es recomendable jugar juegos demandantes en un equipo que no tiene la capacidad de manejar esa exigencia. Explican que utilizar un equipo que no cuenta con las especificaciones necesarias para juegos avanzados, puede causar a problemas de rendimiento y, en el peor de los casos, podría dañar el hardware.