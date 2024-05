La legendaria marca Atari planea un nostálgico golpe en la industria de los videojuegos; le contamos de qué se trata

Atari revive una de sus más populares y productivas marcas

Infogrames fue una marca de videojuegos que estuvo operativa entre mediados de los años 1980 y mediados de 2000, originaria de Francia y que se reconocía por el armadillo de su logotipo. Sus títulos, principalmente de PC, incluyeron licencias de cómics como Spirou, Lucky Luke y Tintín, si bien uno de los más populares de su catálogo fue Alone in the Dark.