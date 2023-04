Atari compra más de 100 títulos retro, de los años ochenta, ¿qué pretende?

En la tarde de este viernes 21 de abril se conoció que Atari compró las licencias de más de cien juegos retro de las editoras Microprose, Infogrames y Accolade, que fueron lanzados en los años ochenta y noventa, incluyendo los reconocidos Bubsy, Hardball y Demolition Racer.

La editora de videojuegos estadounidense pretende aumentar la distribución digital y física de los videojuegos clásicos, incluyendo títulos que en sus inicios fueron parte de la historia de Atari, de cara a expandir su marca en este sector.

Bubsy es uno de los títulos comprados por Atari. - Foto: BUSBY (ATARI)

Además, la compañía anunció que la propia marca Accolade ahora pasa a formar parte de Atari.

Entre los videojuegos adquiridos, que incluyen títulos “innovadores y galardonados”, destacan títulos de combate aéreo como 1942: Pacific Air War, F-117A y F-14.

Como ha explicado la compañía en un comunicado, la intención de esta compra es buscar la expansión de la distribución de estos videojuegos tanto en formato físico como digital, acercándolos a los ordenadores y a las consolas.

Atari también ha indicado que pretende crear nuevos juegos basados en la propiedad intelectual de estos títulos, es decir, llevar a cabo remakes o nuevos videojuegos basados en los originales. Al respecto, la compañía ha señalado que planea explorar colaboraciones de marca y merchandising.

Según ha manifestado el CEO de Atari, Wade Rosen, algunos de los títulos adquiridos ya fueron propiedad de la editora y, ahora, “muchos de los seguidores” pueden esperar verlos relanzados en formatos físicos y digitales, “incluso adaptados a las consolas modernas”.

La intención de Atari es acercar los títulos a ordenadores y a las consolas. - Foto: Getty Images

Con todo ello, Atari avanza en sus planes de transformar la empresa y el mercado de los videojuegos, según ha detallado, reinventando viejos clásicos, reimaginando historias y desarrollando narrativas completamente nuevas “inspiradas en los juegos que marcan el rumbo de toda una industria”.

Malas noticias para los fans de PlayStation: subieron los precios de sus juegos en Colombia

Los fanáticos de los videojuegos de PlayStation tendrán que asumir un nuevo golpe a su bolsillo si tienen la intención de ampliar su biblioteca de juegos. Esto se debe a que la compañía, principal rival de Xbox, decidió aplicar un incremento para sus juegos alojados en la tienda digital de Steam.

El incremento en el precio de los juegos fue aplicado en varios territorios del mundo como Argentina, Canadá, Chile, Japón, Corea del Sur y Colombia.

De acuerdo con el usuario ‘Chairmanchuck’ de la plataforma ‘Resetera’, un reconocido foro de videojuegos que es muy usado por gamers, se evidenció un aumento de precios en títulos como Sackboy y Returnal.

La PS5 representa la consola de última generación de PlayStation. - Foto: Instagram oficial de PlayStation

En el caso de los usuarios de Steam en Colombia, el costo de Sackboy: A Big Adventure sufrió un importante incremento, pues su valor paso de 194.000 pesos colombianos a 219.000. Por lo tanto, el juego exclusivo de PlayStation sufrió un aumento de precio cercano al 13 %.

Esta situación también ocurrió con otros juegos AAA como Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn the Complete Edition, Uncharted: Legacy of Thieves Collection y God of War.

Este incremento de valores de los juegos de PlayStation disponibles en la tienda de Steam estaría relacionado con la iniciativa de Sony de ajustar los precios de sus títulos, según el valor de las monedas locales de los compradores.

Esto, debido a que algunas personas acuden a la táctica de comprar sus juegos favoritos en la plataforma, pero empleando una conexión desde otros países, en donde la conversión de su moneda pueda brindarle un descuento considerable en el valor del título.

*Con información de Europa Press.